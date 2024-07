Su Amazon sono disponibili le magliette di Dungeons & Dragons. Uno dei franchise più importanti degli ultimi decenni è divenuto un marchio capace di andare al di là del gioco da tavolo, imponendosi anche con i fumetti, i romanzi, sullo schermo, e con le T-Shirt.

Qui sotto indichiamo alcuni modelli di magliette per i nerd più accaniti di D&D. Il franchise ha compiuto da poco 50 anni di vita, e diverse sono le iniziative per celebrarlo. Ecco alcuni modelli.

Dungeons & Dragons Because I’m The Dungeon Master

Ecco una maglietta ideale per poter sfoggiare il proprio talento da Dungeon Master. Ecco le dimensioni della t-shirt: 25,4 x 20,32 x 2,54 cm; 136,08 grammi. Sono diversi i colori tra cui si può scegliere.

Dungeons & Dragons Vintage Basic Rules

Si tratta di una maglietta che riprende una delle immagini più iconiche e vintage della saga di Dungeons & Dragons. Di recente attraverso una statuetta è stato rivelato il personaggio che si cela di spalle nella figura, e, con grande sorpresa da parte di alcuni fan, si tratta di un cavaliere donna.

Dungeons & Dragons Vintage Expert Rulebook

Un’altra immagine classica tratta dal gioco di Dungeons & Dragons. Negli ultimi tempi si era parlato di una vendita del franchise da parte di Wizards of the Coast, ma la stessa casa di produzione avrebbe smentito.

Dungeons & Dragons Distressed Ampersand Logo

In questa maglia viene solo stilizzato il logo tratto dal franchise. Da ricordar che in occasione del Lucca Comics & Games 2024 sarà allestita una mostra celebrativa per celebrare l’anniversario di Dungeons & Dragons.

Dungeons & Dragons Dungeon Master Sword & Dice Logo

Uno degli oggetti più iconici del gioco viene utilizzato in maniera stilizzata sopra questa maglia. Si tratta del dado. Il gioco venne creato da Gary Gygax e Dave Arneson e messo in vendita, per la prima volta, nel gennaio del 1974. Tra le ispirazioni dei creatori ci sono Elric di Melniboné di Michael Moorcock ed il romanzo Tre cuori e tre leoni di Poul Anderson, ma anche le opere di Robert E. Howard e H.P. Lovecraft.

Dungeons & Dragons What Doesn’t Kill You Gives You XP

Come dimostrare di sapere utilizzare D&D come metafora di vita. Superando le avversità, non facendosi sovrastare, si può acquisire abbastanza esperienza nella vita, così come nel gioco.

Dungeons & Dragons Wizards of the Coast Monster

Una serie di mostri che riporteranno con la fantasia gli appassionati alle sessioni di D&D. Una maglietta ideale per gli amanti più puri. Fino a vent’anni fa il fatturato prodotto dal franchise si attestava attorno al miliardo di dollari.

