iPhone 15 e iPhone 15 Pro avranno entrambi l’USB-C, ma con prestazioni molto diverse

17—Nov—2022 / 11:13 AM

Ormai è pressoché certo, l’ingresso Lightning morirà con gli iPhone 14 e 14 Pro. Secondo nuove indiscrezioni, i prossimi smartphone di Apple avranno tutti l’ingresso USB-C. Non solo i modelli top di gamma, come inizialmente anticipato, ma anche l’iPhone 15.

Eppure – come testimonia il recente iPad di 10a generazione – non tutti gli ingressi USB-C sono uguali. A parità di connettore, smartphone diversi possono offrire prestazioni (di ricarica e soprattutto di trasferimento dei dati) significativamente diversi.

Secondo Ming-Chi Kuo, Apple utilizzerà due porte USB-C diverse per gli smartphone in arrivo nel 2023. Da una parte i due modelli entry-level, iPhone 15 e 15 Plus, dall’altra i due top di gamma, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra.

Secondo Ming-Chi Kuo, l’ingresso USB-C dei due modelli entry-level avrà sostanzialmente le stesse prestazioni dell’attuale Lightning. Stessa velocità (lentezza?) di trasferimento dati. Al contrario, i due telefoni di fascia alta dovrebbero supportare prestazioni superiori, probabilmente analoghe agli standard USB 3.2 o Thunderbolt 3.

Manca grossomodo un anno al lancio degli iPhone 15, viene da sé che queste indiscrezioni vanno prese con qualche cautela. Man mano che ci avvicineremo alla presentazione dei prossimi telefoni targati Apple, sicuramente il quadro si farà meno sfocato. Insomma, non resta che attendere con pazienda.