iPad 10a generazione, l’USB-C? Una mezza ‘sola’: è lento come un Lightning

L'iPad di decima generazione ha l'USB-C, peccato che la velocità di trasmissione dei dati si fermi a 480Mbps. Apple non lo scrive da nessuna parte.

28—Ott—2022 / 11:48 AM

Sì, l’iPad di decima generazione ha finalmente un ingresso USB-C. Peccato che la velocità di trasmissione dei dati lasci a desiderare ed è praticamente identica a quella del vecchio ingresso Lightning.

Lo dimostrano i primi test indipendenti, che peraltro sollevano qualche dubbio pure sulle prestazioni del chip A14 Bionic – anch’esso più lento delle controparti montate su altri prodotti Apple. Insomma, al di là di quanto scritto nella scheda tecnica del prodotto, c’è USB-C e USB-C, e A14 Bionic e A14 Bionic.

La porta USB-C dell’iPad 10th gen supporta lo standard USB 2.0, cioè una velocità di trasmissione dei dati massima di 480 Mbps. Tradotto: la stessa identica velocità del vecchio iPad 9th gen, che è uscito oltre due anni fa.

Ma è sempre così? Nemmeno per idea, tutti gli altri iPad con USB-C supportano una velocità di trasmissione dei dati nettamente superiore, fino a 40Gbps. L’iPad Air, cioè il tablet che si posiziona un grandino e mezzo sopra al ‘base’, supporta una velocità di trasmissione dei dati di 10Gbps. Anche l’iPad Mini raggiunge i 5 Gbps.

Apple non specifica da nessuna parte che il suo nuovo iPad 2022 si ferma a 480 Mbps. Significa che il consumatore non ha nessun mezzo per essere consapevole di questo importante limite e rischia di illudersi che anche l’iPad 10th gen supporti una velocità analoga a quella dei suoi fratelli più grandi.