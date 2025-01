Secondo una ricerca effettuata dagli esperiti dell’University College di Londra (UCL) ogni sigaretta fumata può togliere 20 minuti di vita. Quindi se si smette di fumare per una settimana la vita di un fumatore durerebbe un giorno in più.

Questo studio prende in considerazione un’indagine del 2000, che aveva stimato che ogni sigaretta fumata equivaleva a 11 minuti di vita persi. Adesso siamo in possesso di più statistiche sui tassi di mortalità in un numero maggiore di fumatori. Questo implica una stima dettagliata per prevedere l’aspettativa di vita.

I 20 minuti sono, in realtà, una generalizzazione basata semplificata delle abitudini individuali. I ricercatori vogliono incoraggiare le persone a smettere di fumare e scrivono:

I dati epidemiologici indicano che il danno causato dal fumo è cumulativo e prima la persona smette, e più sigarette evita di fumare, più a lungo vive. Pertanto, una persona che fuma 10 sigarette al giorno e smette di fumare il 1° gennaio 2025 potrebbe evitare la perdita di un intero giorno di vita entro l’8 gennaio, di una settimana di vita entro il 20 febbraio e di un mese entro il 5 agosto. Entro la fine dell’anno, avrebbero potuto evitare di perdere 50 giorni di vita.

Le conseguenze del fumo: i dati parlano dell’aspettativa di vita

Dal Regno Unito provengono i dati della ricerca. Qui essere un fumatore significa avere una riduzione media della durata della vita di 10 anni per gli uomini e di 11 per le donne. Nel paese il fumo è la prima causa di morte, cattiva salute e disabilità.

Secondo il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, oltre 16 milioni di americani convivono con una malattia causata dal fumo. Per ogni persona che muore a causa del fumo, 30 persone vivono con una grave malattia causata dal fumo.

Nel mondo, il consumo di tabacco causa più di 7 milioni di morti all’anno. Se questi dati non migliorano, entro il 2030 moriranno 8 milioni di persone circa. Difatti i ricercatori affermano che smettere completamente di fumare sia l’unica soluzione per fronteggiare questa emergenza.