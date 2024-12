Arriva un nuovo studio che invoglia ad uscire e fare esercizio fisico all’aria aperta. È stato, infatti, scoperto che ogni giorno in cui hai la possibilità di fare una camminata di un’ora, potresti aumentare la durata della tua vita di sei ore in più. Questo è il vantaggio approssimativo se al momento rientri nel 25% delle persone meno attive negli Stati Uniti, secondo i dati del fitness tracker monitorati da un team guidato da ricercatori della Griffith University in Australia.

Lo studio mette in luce e quantifica i più importanti benefici di una vita attiva. “Se tutti gli individui fossero attivi quanto il 25% della popolazione, gli americani di età superiore ai 40 anni potrebbero vivere in media 5,3 anni in più“, scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato. “Il più grande guadagno nel corso della vita per ora di camminata è stato osservato per gli individui nel quartile di attività più basso, dove un’ora di camminata in più potrebbe aggiungere 376,3 minuti (circa 6,3 ore) di aspettativa di vita“.

Allungare la vita camminando: ecco i risultati dello studio

Il team ha analizzato i dati sull’attività indossabile del National Health and Nutritional Examination Survey (NHANES) negli Stati Uniti, che ogni anno riunisce 5.000 volontari. In questo particolare studio, i dati su 824 partecipanti sono stati esclusi perché non hanno indossato i tracker abbastanza a lungo.

Per valutare in che modo le alterazioni nei livelli di attività possono influenzare il rischio di mortalità, i ricercatori hanno fatto riferimento ai risultati NHANES rispetto a un modello di tabella di vita (in cui i tassi di mortalità sono monitorati in specifici punti di età) e a precedenti ricerche che interessano sia l’esercizio fisico che la durata della vita.

Il team ha intenzione di aumentare la consapevolezza su quanti benefici per la salute derivano dall’esercizio fisico aggiuntivo e diventare una persona con una vita attiva potrebbe essere più facile di quello che credi. “Questa non è una prospettiva irragionevole, dato che il 25 per cento della popolazione lo sta già facendo“, afferma Lennert Veerman, professore di salute pubblica alla Griffith University. “Può essere qualsiasi tipo di esercizio [per raggiungere quel quartile superiore], ma sarebbe all’incirca l’equivalente di poco meno di tre ore di camminata al giorno“.

Suggerire che l’esercizio fisico porti a una vita più lunga non è una novità, ma quantificare e spiegare i benefici può attirare l’attenzione. E questo vale in ogni caso, che si tratti di cinque minuti al giorno per ridurre la pressione sanguigna o di nove secondi a settimana per incrementare la propria massa muscolare.