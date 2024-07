Un'azienda fondata da ex dipendenti di Google ha messo in vendita un esoscheletro progettato per migliorare le prestazioni sui sentieri di montagna. Chi lo indossa, si sente 13 kg più leggero.

L’escursionismo sta per diventare più tecnologico e costoso con l’introduzione dei pantaloni esoscheletro MO/GO, progettati per migliorare le prestazioni sui sentieri di montagna. Questa innovazione, nata dalla collaborazione tra Arc’Teryx e la startup tecnologica Skip, viene proposta al prezzo di 4.500 dollari per chi acquista in anticipo, mentre il costo salirà a 5.000 dollari successivamente.

I MO/GO, il cui nome deriva da “Mountain Goat”, sono destinati a incrementare del 40% l’efficacia dell’escursionista, alleviando la pressione sulle ginocchia, ammortizzando i passi e agevolando le salite grazie a un sistema di supporto attivo. Dotati di un pacco batteria con un’autonomia di tre ore, questi pantaloni esoscheletro promettono di far sentire l’utente “più leggero di 13 chilogrammi”, nonostante il loro peso complessivo di circa 3 chilogrammi.

Tecnologia e Innovazione

Questi pantaloni tecnologici sono composti da una versione modificata dei pantaloni Arc’teryx Gamma, con supporti esoscheletrici in fibra di carbonio attaccati esternamente. Ogni supporto pesa circa 0,9 chilogrammi e utilizza un algoritmo avanzato per adattarsi a diversi tipi di terreno, come scale o pendii ripidi. L’utente può regolare il livello di assistenza tramite tre pulsanti integrati: accensione/spegnimento, meno assistenza e più assistenza.

Il progetto è stato sviluppato da Skip, una startup fondata da ex dipendenti di Google, che ha raccolto 6 milioni di dollari per lanciare l’azienda. Arc’teryx offre già noleggi di otto ore ad 80 dollari in Canada e negli Stati Uniti. Durante il mese di agosto, l’azienda porterà il suo esoscheletro in nuove località per dimostrarne le capacità. E’ possibile prenotare l’esoscheletro versando un deposito di 100$: le prime consegne sono previste per il 2025.