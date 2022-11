Pentiment, trailer di lancio per la splendida avventura narrativa di Obsidian

Pentiment torna a mostrarsi nel consueto trailer di lancio, a poche ore dall’uscita. Il gioco, infatti, sarà disponibile domani 15 novembre 2022 per PC, Xbox e Game Pass. La nuova avventura medievale di Obsidian ha ottenuto già ottimi voti dalla critica internazionale che ha apprezzato, in particolar modo, il suo stile unico ed il suo spessore narrativo.

Ambientato nella Germania del XVI secolo, Pentimet trasporta il giocatore all’interno di una storia fatta di intrighi, misteri ed efferati delitti. Il protagonista è un abile miniatore che, nell’arco di venticinque anni, si ritrova coinvolto in una serie di omicidi presso l’abbazia di Kiersau. Le scelte compirà avranno un impatto sulla trama, sulla comunità ed ogni sua decisione provocherà delle conseguenze durature che lo porteranno al centro di un’oscura cospirazione.

Nella nostra recensione, abbiamo sottolineato come “Pentiment rientra, senza se e senza ma, tra le migliori produzioni di questo 2022. Impreziosito da una direzione artistica di grande spessore e da una scrittura oltremodo brillante, l’avventura narrativa di Josh Sawyer e Hannah Kennedy coniuga sapientemente stili, generi e soluzioni espressive differenti per dare vita ad un racconto coinvolgente, ricco di carisma e davvero unico nel suo genere. Sicuramente un titolo non adatto a tutti, ma capace di stupire ed incantare chiunque proverà anche solo ad immergersi in quest’atipica avventura dai contorni medievali.”