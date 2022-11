Gatta: partorisce i suoi piccoli su un aereo

L’Hickory Aviation Museum sta cercando casa ai cuccioli di una gatta della Carolina del Nord. L’animale ha scelto la carlinga di un Lockheed T-33 Shooting Star del 1948 per far nascere i suoi piccoli. Si dice che quando si nasce in un aereo si può viaggiare gratis a vita. I cuccioli sono rimasti almeno un mese e mezzo dentro l’aereo prima che un dipendente del museo scoprisse la loro esistenza.

Dopo la loro scoperta, l’Hickory Aviation Museum è stato pubblicato un annuncio per sapere di chi fosse la gatta scomparsa. Era una randagia che aveva deciso di dare una comoda sistemazione ai suoi cuccioli, ovvero una casa comoda come un aereo in disuso. Ad aiutare il museo c’è stata la Humane Society della contea di Catawba. Il museo ha dovuto chiudere al pubblico per il recupero dei gattini in totale sicurezza.

I piccoli stanno bene e hanno otto settimane. Ora stanno in un rifugio avendo le dovute vaccinazioni di rito e preparandosi alle adozioni a partire da dicembre. Recuperare la mamma dei gattini non è stato facile, ma anche lei alla fine è stata recuperata e tutelata e potrà essere adottata e sterilizzata. Insomma, una favola andata a lieto fine per merito anche di una mamma felina “coraggio”!