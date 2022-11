Leslie Phillips: morta la voce del Cappello Parlante di Harry Potter

All’età di 98 anni si è spento Leslie Phillips, si tratta dell’interprete che ha dato la voce originale al personaggio del Cappello Parlante di Harry Potter. Il suo agente, Jonathan Lloyd, ha dichiarato che l’interprete se n’è andato in pace nella giornata di lunedì.

Leslie Phillips ha dato voce al personaggio in Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2. Phillips ha iniziato la sua carriera negli anni Trenta, e negli anni Cinquanta lavorò anche in produzioni come Ferdinando I° re di Napoli, al fianco dei fratelli Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, Aldo Fabrizi, Vittorio De Sica, Renato Rascel e Marcello Mastroianni.

Tra le altre sue apparizioni possiamo menzionare L’impero del sole, del 1987, di Steven Spielberg e Lara Croft: Tomb Raider (2001). Nel 2007 ha fatto un’apparizione nel film di Hanif Kureishi Venus insieme a Peter O’Toole, ruolo con cui è stato candidato al premio BAFTA come Miglior Attore di Supporto.

Nel 2006 Leslie Phillips ha pubblicato la sua autobiografia, intitolata Hello. Nel 2008 è stato nominato Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico.

