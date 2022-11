Instagram: arriva anche in Italia il nuovo sistema di verifica dell’età

Instagram introdurrà il suo nuovo sistema di riconoscimento dell'età anche in Italia. Funziona grazie agli algoritmi sviluppati da una startup.

Instagram introdurrà il suo nuovo sistema di riconoscimento dell’età anche in Italia. Il nuovo sistema è stato presentato per la prima volta durante la scorsa estate: serve a potenziare la sicurezza dei minorenni iscritti ai social di Meta, in modo da tutelarsi da possibili molestie, ma anche da evitare che possano accedere a contenuti destinati ad un pubblico adulto.

Non soltanto: il nuovo sistema è anche pensato per evitare che i minori di 13 anni possano iscriversi ad Instagram, violando le policy del social network

Il nuovo sistema richiede che l’utente carichi un documento di identità. Una prova inequivocabile della reale età dell’utente che evita possibili exploit. Il secondo sistema è più sofisticato: Instagram utilizza gli algoritmi della startup Yoti per verificare la maggiore età dell’utente semplicemente analizzando una sua foto. Questa soluzione è in grado di risalire all’età di una persona in modo piuttosto preciso.

L’utente dovrà registrare un breve video, che verrà poi analizzato dagli algoritmi di Yoti. Meta spiega che questo sistema è anonimo e che il video, dopo essere stato analizzato, non viene salvato sui server dell’azienda. Inoltre Meta specifica anche che la tecnologia di Yoti non è un sistema di riconoscimento facciale: si limita a stimare l’età dell’utente, senza identificarlo o riconoscere la sua identità.