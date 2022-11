Winx Club: Iginio Straffi annuncia un lungometraggio live action e una serie reboot in CGI

La notizia della decisione, da parte di Netflix, di bocciare l’idea di una eventuale terza stagione di Fate: The Winx Saga è giunta comprensibile ma decisamente subitanea, annunciata unicamente dallo showrunner Brian Young nel messaggio che vi abbiamo riportato ieri. Un messaggio sentito ma, a detta del creatore del franchise originale, Iginio Straffi, comunque affrettata. Cosa che lo ha spinto a scrivere un post su Instagram per spiegare il suo punto di vista e annunciare l’intenzione di produrre personalmente due reboot di Winx Club: una nuova serie animata e un lungometraggio in live action.

si legge nel post.

Se Fate si è fermata le Winx non lo faranno: e io sto già lavorando affinché la loro magia continui a far sognare. Ho tante novità per il futuro delle nostre fate, e penso di potervi già svelare qualche segreto.

Per prima cosa sta per iniziare la produzione di una serie reboot CGI di Winx Club. Sì, esatto, un vero e proprio reboot, con cui vi prometto di riportarvi nel vero mondo delle Winx. Stay tuned.

La seconda notizia riguarda il mio sogno nel cassetto: un lungometraggio live action delle Winx ad alto budget, che è quello che voi fan meritate davvero!

Io voglio restituirvi tutto l’amore che avete regalato alle Winx e sto facendo del mio meglio per produrre un film di alta qualità in cui possiate immergervi e ritrovare i valori che un brand iconico come Winx ha sempre incarnato.