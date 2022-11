Fate: The Winx Saga non verrà rinnovata per una terza stagione

Niente da fare: nonostante le ambizioni della seconda stagione, l’interesse del pubblico verso Fate: The Winx Saga non è stato abbastanza da convincere Netflix a produrre e ospitare una terza season del fantasy young adult ambientato ad Altea. A dare la notizia è lo stesso showrunner della serie, Brian Young, su Instagram.

Ciao a tutti! Dunque, questa non è una notizia divertente da dare, ma Netflix ha deciso di non procedere con la stagione 3 di Fate: The Winx Saga.

Questo è particolarmente arduo perché so che molti di voi hanno amato questa [seconda] stagione. È una consolazione che spezza il cuore, ma guardiamo in positivo. Sono così orgoglioso di tutti coloro che hanno lavorato allo show, e così contento di aver potuto raccontare le storie che abbiamo raccontato. Il nostro cast e la troupe hanno lavorato duramente per creare questo mondo e questi personaggi. Sono grato ad ognuno di loro, e a voi tutti per esserne stati spettatori.

Sono stati quattro anni incredibili. Spero che ci rivedremo nuovamente in futuro. Con tanto amore. Brian.