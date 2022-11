Stellantis sta lavorando ad una Abarth 500 elettrica: eccola nelle prime foto spia

Stellantis lavora ad una versione elettrica della Abarth 500. Un sacrilegio? Macché, dopo la Mustang Mach-E vale tutto. Nell’automotive non esistono più tabù. La filosofia è la stessa di sempre: si prende la 500 elettrica e la si mette sotto torchio per darle un look più aggressivo e tanta potenza in più.

In queste ore è circolata in rete alcune interessanti foto spia dell’Abarth 500 elettrica, che rende quantomai evidente la derivazione dalla Fiat 500 elettrica. La vettura è ritratta durante un test su strada (ma i camuffamenti rendono impossibile distinguerne con precisione le linee).

In passato era emerso anche un altro scatto rubato: in quell’occasione però l’auto non aveva alcun camuffamento. Certo, il design potrebbe comunque cambiare almeno in parte, ma la foto ci consente di farci una buona idea sui tratti distintivi dell’elettrica sportiva di Stellantis.

Grazie alle ultime foto, possiamo finalmente vedere quali saranno i tratti distintivi dell’auto. Sul tetto compare uno spoiler posteriore, mentre il paraurti anteriore si presenta ora più ampio rispetto a quello della sorella con vocazione da city car.

Ci sono ancora molte incognite su questa prima Abarth 500 elettrica. Non conosciamo, ad esempio, le specifiche del powertrain. In passato si era parlato di una potenza massima compresa trai 170 e 200CV – e quindi in linea con le prestazioni delle Abarth tradizionali. Più pessimismo sulla batteria: probabilmente la stessa da 42kWh montata sulla 500 elettrica classica. Con una potenza maggiore, lecito aspettarsi un’autonomia più bassa.