Wolverine: Daniel Radcliffe smentisce ancora una volta il suo ingaggio, cosa c’è dietro i rumor

Per l’ennesima volta l’interprete Daniel Radcliffe ha parlato del suo possibile ingaggio come Wolverine ed ha ancora una volta smentito questa possibilità. Nonostante Ryan Reynolds abbia annunciato il ritorno di Hugh Jackman nei panni del personaggi in Deadpool 3, l’associazione di Radcliffe a Wolverine è una di quelle voci di Hollywood che continuano a perpetrarsi nel tempo.

Ecco l’ultima smentita di Radcliffe:

Si tratta di un rumor da stampa. Se dico qualcosa dopo un po’ devo smentire il fatto che l’abbia detta. No dovrei mai aprire bocca.

Ma da cosa nasce quest’associazione? Lo stesso Radcliffe qualche tempo fa aveva parlato della possibile compatibilità tra lui e Wolverine per una questione d’altezza.

Questa associazione viene fatta molto spesso- aveva detto- e penso che sia dovuta al fatto che Wolverine è basso, e perciò ci si chiede quali siano gli attori bassi adatti per la parte. Però in questi casi non esiste una verità assoluta. Non mi piace rispondere spesso a questo tipo di domande, perché basta che faccia una battuta ed allora questi rumor vengono subito alimentati.

Daniel Radcliffe viene riconosciuto come l’iconico interprete di Harry Potter, ed anche per questo motivo non ha piacere ad essere associato ad un personaggio da interpretate per molto tempo.

Non mi piace sentirmi bloccato all’interno di un ruolo che non sarei capace di amare per tutto il tempo.

Ma il successore di Hugh Jackman come Wolverine prima o poi arriverà. Alcuni mesi fa Taron Egerton aveva rivelato di avere avuto dei contatti.

Non credo sia sbagliato ammettere questa cosa- aveva detto- Sarei entusiasta ma allo stesso tempo anche in ansia. E questo perché quella parte è così legata a Hugh (Jackman ndr), e credo sia difficile per chiunque potersi calare in quei panni. Però se le cose dovessero girare per il verso giusto potrebbero darmi un’opportunità.

Mentre i fratelli Russo hanno parlato di Chris Evans come degno successo di Hugh Jackman, nonostante non si tratti di un interprete “basso”.

Se dovessimo assegnare a Chris Evans un altro ruolo nel Marvel Cinematic Universe sceglieremmo quello di Wolverine- hanno detto- Lui ha un grande fisico ed una grande capacità di controllo del proprio corpo. Chris è un incredibile attore, perciò non intendiamo dire questa cosa in maniera negativa, ma non c’è niente meglio per lui del ruolo di Captain America. Steve Rogers è capace di controllarsi, ed è silenzioso. Chris, invece, ha molta energia, ed è divertente e carismatico. Lui è capace di trasmettere molta energia sul set. Sarebbe bello vederlo nei panni di Wolverine.

Ricordiamo che Daniel Radcliffe, da quando ha svestito i panni di Harry Potter, si è praticamente sempre prestato a produzioni indipendenti o non mainstream. Il suo ultimo film s’intitola Weird: The Al Yankovic Story, e racconta proprio la storia dell’artista Al Yankovic.