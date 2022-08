Weird: The Al Yankovic Story, trailer del film con Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe torna con un nuovo film e, come suo solito, recita in un ruolo inusuale e sopra le righe: questa volta è l’eclettico Weird Al in Weird: The Al Yankovic Story, singolare biopic sull’iconico artista americano maestro delle parodie musicali.

Weird, in arrivo il 4 novembre su Roku, esplora tutte le sfaccettature di Al Yankovic, dalla sua ascesa grazie a delle hit musicali come Eat It e Like a Surgeon, fino ad arrivare ad i suoi tumultuosi amori, ed alla sua eccentrica vita.

Il film è diretto da Eric Appel, regista che ha già lavorato a progetti come Funny or Die, Brooklyn Nine-Nine, e The Office. La sceneggiatura è stata scritta con il supporto dello stesso Al Yankovic. Nel cast del film sono presenti Evan Rachel Wood (Westworld) che farà Madonna, Julianne Nicholson che fa Mary Yankovic, Toby Huss che interpreta Nick Yankovic, Rainn Wilson che fa Dr. Demento, e James Preston Rogers nei panni di Hulk Hogan.

Leggi anche: