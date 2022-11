Twitter ha sospeso 1.500 account fake: commenti razzisti per screditare Elon Musk

Twitter ha dovuto affrontare le prime turbolenze dopo l’acquisto da parte di Elon Musk. Il fondatore di Tesla è il nuovo proprietario del social network, l’operazione è costata 44 miliardi di dollari.

Un portavoce di Twitter ha dichiarato che in questi giorni il social è stato costretto a chiudere oltre 1.500 account nel tentativo del fermare sul nascere una campagna di trolling. Il social era stato bombardato da commenti sessisti, razzisti e omofobi – forse nel tentativo di danneggiare il nuovo proprietario di Twitter.

Secondo Yoel Roth, responsabile della sicurezza dell’azienda, i 1.500 account erano stati creati e utilizzati per condurre un attacco mirato e coordinato contro Elon Musk e Twitter. Nella fattispecie, gli account avevano disseminato il social di commenti razzisti nel tentativo di dare l’impressione che l’acquisizione da parte di Elon Musk avesse indebolito le politiche di moderazione e sicurezza di Twitter.

“Abbiamo ridotto a zero la visibilità dei contenuti pubblicati dagli account, è fondamentale che i tweet non vengano visti né letti da nessuno”, ha spiegato il dirigente. “Voglio essere chiaro: questi 1.500 account non corrispondono a 1.500 persone reali”, ha poi aggiunto, sostenendo che Twitter abbia le prove che gli account fossero gestiti da un gruppo ristretto di persone.

Nel frattempo, Elon Musk ha spiegato in termini più chiari come intende cambiare Twitter Blue, l’abbonamento a pagamento che offre l’accesso ad alcuni perk esclusivi. Essere abbonati a Twitter Blue – spiega il miliardario – consentirà di verificare il proprio account, ricevendo l’ambita spunta blu. Non è l’unica novità e, tra le altre cose, aumenterà anche di prezzo. Ne abbiamo parlato nei dettagli qua.