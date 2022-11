Offerte eBay: AirPods Pro di seconda generazione in forte sconto con coupon

Le AirPods Pro di seconda generazione sono disponibili in forte sconto sulla piattaforma di eBay sfruttando il coupon REGALI22 per uno sconto del 15%.

Le offerte di eBay permettono di acquistare le AirPods Pro di seconda generazione a un prezzo che risulta decisamente scontato, in quanto risulta possibile sfruttare il coupon REGALI22, sfruttabile un massimo di quattro volte ad account, al fine di ricevere uno sconto del 15% (massimo 50€).

Il prezzo a cui le Apple AirPods Pro di seconda generazione vengono proposte sulla piattaforma di eBay è di 298,99€, ma il coupon permette di ricevere un ulteriore sconto così da portarle a 254,14€, prezzo davvero fantastico per un prodotto così recente.

Non vi resta quindi che accedere a questo link al fine di poter mettere mano sui gioiellini realizzati da parte del colosso di Cupertino, ricordandovi ovviamente di utilizzare il coupon REGALI22, nel caso in cui questo non sia già stato sfruttato un massimo di quattro volte sul vostro account, visualizzando di conseguenza lo sconto nel carrello.

Seppur senza le USB di tipo C, i nuovi dispositivi sono pronti a offrire delle migliorie rispetto a quanto visto fino a questo momento dai prodotti Apple. Abbiamo approfondito tutti i dettagli nell’articolo che potete consultare accedendo a questo link.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.