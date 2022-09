AirPods Pro 2 ufficiali: il chip H2 è migliore in tutto, ma niente USB-C

Ufficiali le nuove Apple AirPods Pro 2, presentate in occasione dell’evento Fear Out assieme ai nuovi iPhone 14. I nuovi auricolari tws sono equipaggiati con il nuovo chip H2, un’evoluzione diretta del vecchio H1. Troviamo una connettività ad alta larghezza di banda e un nuovo driver audio progettato per garantire un basso livello di distorsione.

Le Apple AirPods Pro 2 supportano il nuovo Audio spaziale personalizzato. Grazie alla fotocamera TrueDepth consentono di creare un profilo personalizzato: il sistema sfrutta un algoritmo che analizza le dimensioni e la forma della testa e delle orecchie dell’utente, settando le impostazioni migliori di conseguenza.

Apple parla di una nuova e migliorata tecnologia di cancellazione del rumore, resa possibile dalle prestazioni del nuovo chip H2. Le AirPods Pro 2 utilizzano un audio computazionale avanzato per ridurre due volte la quantità di rumore di fondo cancellato dalle AirPods Pro originali. È stata migliorata anche la modalità trasparenza, quella che, al contrario, consente di sentire i suoni esterni per poter conversare con gli altri o tutelare la propria sicurezza (pensate a quando si usano le cuffiette mentre si è in bici): le AirPods Pro 2 sono in grado di processare i suoni esterni fino a 48.000 volte al secondo. Troviamo poi un nuovo controllo touch capacitivo per regolare il volume con maggiore precisione grazie ad alcuni gesture swipe.

Le AirPods Pro 2 offrono una migliore autonomia: la durata della batteria è stata aumentata del 33% e ora è possibile ascoltare la musica per 6 ore di fila con una singola carica — si sale a 30 ore ricaricando le cuffie usando la loro custodia. Saranno disponibili dal 23 settembre ad un prezzo di 299 euro.