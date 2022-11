Bagno d’avena: antico rimedio naturale per pruriti, orticaria e psoriasi

Ecco come preparare un bagno d’avena ideale per dare sollievo alle irritazioni della pelle più comuni. Un modo anche per coccolarla semplicemente.

Se hai una pelle sensibile che soffre di pruriti, orticaria, psoriasi, dermatite o altri problemi cutanei il rimedio naturale più efficace è il bagno d’avena. Un rimedio utile anche per chi vuole solo viziare e coccolare la pelle. Un metodo antico che usufruisce delle doti lenitive ed emollienti dell’avena sulla pelle. È usata anche per il prurito fastidioso della varicella nei bambini. Ecco cosa serve per preparare un bagno d’avena efficace:

3/4 -1 tazza di fiocchi o chicchi d’avena

un tritatutto

un sacchetto di cotone o organza traspirante

Bisogna tritare bene i fiocchi d’avena con un minipimer. Poi inserirli nel sacchetto prestando attenzione a richiuderlo bene in modo da non far rischiare di uscire il contenuto nell’acqua. Intanto, bisogna riempire la vasca da bagno con acqua tiepida (35 gradi) e poi mettere il sacchetto. Quest’ultimo strizzandolo fa venire fuori una specie di latte nella vasca da utilizzare mettendovi a mollo. Potete massaggiarvi varie parti del corpo.

Il bagno d’avena ha la durata di 15 minuti per poter essere efficace. Se non si ha la vasca, si può usare il sacchetto sotto la doccia spargendo il latte d’avena sulla pelle al posto del bagnoschiuma. L’acqua deve essere tiepida, è essenziale, perché la pelle potrebbe soffrire di una temperatura bollente, visto che cura pruriti e fastidi cutanei. Si può aggiungere anche l’olio essenziale di lavanda o fiori secchi di lavanda o camomilla, dato che sono lenitivi e rilassanti. Ecco che la pelle sarà rigenerata e vellutata!