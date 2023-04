Affaticamento: il rimedio è l’estratto di Gynostemma

I ricercatori coreani hanno studiato la Gynostemma pentaphyllum, una pianta utile come sollievo per l'affaticamento da sforzo fisico.

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino è una pianta rampicante appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, coltivata anche in Europa per le sue proprietà benefiche per la salute. Conosciuta come jiaogulan, “pianta arricciata” in cinese, è citata nei testi classici di medicina cinese come “l’erba dell’immortalità” per le sue proprietà antiossidanti, adattogene e di regolarizzazione dei valori del colesterolo e della pressione arteriosa.

Un recente studio condotto in Corea ha analizzato l’effetto di un estratto di Gynostemma pentaphyllum sulle prestazioni cognitive e motorie di 100 individui sani di età compresa tra 19 e 60 anni. Il gruppo di trattamento ha assunto l’estratto per 12 settimane, mentre il gruppo di controllo ha assunto un placebo.

I risultati hanno evidenziato un aumento significativo del consumo massimo di ossigeno e della saturazione dell’ossigeno nel gruppo di trattamento rispetto a quello di controllo, così come una riduzione del livello degli acidi grassi liberi. Sono state riscontrate differenze significative nella scala multidimensionale della fatica e nella valutazione dello sforzo percepito, oltre a un aumento del livello dell’enzima ossido nitrico sintasi endoteliale nel gruppo di trattamento.

L’assunzione di un estratto di Gynostemma pentaphyllum per via orale esercita un effetto positivo sulla resistenza all’affaticamento fisico e mentale indotto dall’esercizio e dall’attività motoria. Questi risultati confermano le proprietà adattogene della pianta, supportando l’utilizzo tradizionale di Gynostemma pentaphyllum nella medicina cinese per migliorare la salute e la longevità.