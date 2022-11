Amazon Music, ora tutto il catalogo è incluso con Amazon Prime

Gli abbonati ad Amazon Prime hanno di che gioire, ora possono usufruire dell’intero catalogo di Amazon Music. In precedenza gli utenti potevano ottenere solo un assaggio della piattaforma, un servizio a metà in altre parole: 100 milioni di brani contro un catalogo di oltre 300 milioni. E chi voleva tutte le canzoni doveva sottoscrivere un abbonamento ad hoc, più oneroso.

Quindi gli abbonati a Prime possono fare a meno di Spotify Premium o Apple Music? Nì, perché rimangono comunque delle importanti limitazioni. Tanto per iniziare, i membri Prime non potranno selezionare i brani specifici che intendono ascoltare. Devono limitarsi alla riproduzione ‘Shuffle‘, casuale. In altre parole, potranno selezionare l’album, l’artista o la playlist a cui sono interessate e Amazon Music riprodurrà casualmente dei brani dalla libreria scelta. Funziona un po’ come Spotify per chi non è abbonato.

Per poter selezionare in autonomia i brani, senza affidarsi al caso, bisognerà per forza pagare l’abbonamento mensile da 9 dollari. L’abbonamento include anche la riproduzione dei brani con audio spaziale e alcuni altri perk.

Chi sperava di poter accedere alla piattaforma Amazon Music senza alcuna limitazione, un po’ come funziona per Prime Video, rimarrà quindi contento solo a metà. Amazon poteva forse osare di più? Inutile dire che se avesse incluso il servizio completo con Amazon Prime avrebbe messo in seria difficoltà piattaforme come Spotify e Apple Music.