A Quiet Place: Day One – Lupita Nyong’o protagonista, tutte le informazioni sul progetto

Proseguono i lavori di sviluppo di A Quiet Place: Day One, il progetto spin-off del franchise creato da John Krasinski. Da poco è stato annunciato che la protagonista del film sarà Lupita Nyong’o. Si tratta di un nome importante, considerando che stiamo parlando dell’interprete di Black Panther, e della premio Oscar per 12 Anni Schiavo.

L’annuncio che vede Lupita Nyong’o come protagonista di A Quiet Place: Day One, arriva a pochi giorni dalla sua comparsa sul grande schermo tra i membri del cast di Black Panther: Wakanda Forever, film molto atteso, soprattutto dopo la morte di Chadwick Boseman.

Il nome di Lupita Nyong’o porta qualche novità ad una produzione che negli ultimi tempi si è trovata ad essere chiamata in causa soprattutto per abbandoni e per spostamenti di data di distribuzione. La Paramount ha deciso di spostare di sei mesi l’uscita di A Quiet Place: Day One, che arriverà al cinema nel 2024. Il film doveva inizialmente arrivare in sala il 22 settembre 2023, e invece uscirà l’8 marzo 2024.

A Quiet Place: Day One avrà alla regia Michael Sarnoski, già filmmaker dietro al lungometraggio Pig. In precedenza era stato scelto Jeff Nichols, che ha però abbandonato il progetto anzitempo. Il posticipo di A Quiet Place: Day One arriva poco dopo che la Paramount ha annunciato anche lo slittamento di un altro progetto: stiamo parlando di If con Ryan Reynolds, diretto da John Krasinski (che è il creatore della saga di A Quiet Place).

A Quiet Place: Day One è un titolo che sembra adattarsi bene al tema del film, considerando che la storia è stata presentata come un prequel. Al centro del film ci sarà il racconto dell’arrivo degli alieni del franchise sulla Terra.

Lo spin-off di A Quiet Place nasce da un’idea di John Krasinski che ha fatto la regia ed è stato protagonista dei primi due film. Sia Krasinsksi che Emily Blunt non ritorneranno in questo nuovo capitolo della saga, che dovrebbe aprire le porte verso un universo narrativo che permetterà di raccontare altre storie legate al mondo di A Quiet Place.