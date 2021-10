A Quiet Place: Jeff Nichols abbandona la regia del film spin-off

Il regista Jeff Nichols ha lasciato il progetto in sviluppo dedicato allo spin-off su A Quiet Place, per concentrarsi su un altro film Paramount.

Dopo il successo di A Quiet Place 2 la Paramount ha deciso di dare il via ad un film spin-off che aveva trovato anche il suo regista, stiamo parlando di Jeff Nichols, che però sembra aver abbandonato il progetto perché spostato su un lungometraggio sci-fi della casa di produzione considerato di alto livello.

Con Jeff Nichols fuori dallo spin-off di A Quiet Place sarà necessario trovare un altro regista, per un progetto che non ha ancora rivelato le sue carte. Non si conosce praticamente nulla di questo film, se non il fatto che sarà ambientato nell’universo di A Quiet Place, e che il progetto sarebbe stato sviluppato dallo stesso John Krasinski.

La Paramount ha già pianificato una data d’uscita per il lungometraggio spin-off che sarà nel 2023. Esattamente lo spin-off di A Quiet Place arriverà nelle sale cinematografiche il 31 marzo 2023.

Qualche tempo fa Emily Blunt aveva parlato anche di A Quiet Place III, affermando: