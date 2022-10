Alimenti: ecco quali non vanno mangiati crudi

Alcuni alimenti non possono essere consumati crudi perché contaminati o tossici. Per quanto riguarda le verdure invece bisogna stare attenti alla giusta cottura. Questo perché si possono perdere valori nutrizionali importanti per la salute, se la cottura è sbagliata. Ecco nello specifico gli alimenti adatti da mangiare crudi e quelli da consumare cotti.

Le patate hanno un amido resistente alla digestione. La cottura in questo caso aiuta a renderle più facili da digerire perché rompe l’amido. Se crude possono causare disagi gastrointestinali e gonfiore. Se le patate stanno diventando verdi è a causa della solanina e non si devono mai consumare, portando intossicazioni alimentari. Mai consumare il pollo al sangue e quindi un no categorico al famoso sashimi di pollo, molto in voga nei ristoranti alla moda. Mangiare pollo crudo aumenta il rischio di salmonella e batteri di campylobacter.

Attenzione alla carne macinata, in cui potrebbero sopravvivere batteri pericolosi anche in frigo e quindi essere contaminata. Bisogna cuocerla bene e quindi meglio lavare accuratamente gli oggetti usati per prepararla in modo da non contaminare successivamente altri alimenti.

Gli asparagi sono ricchi di antiossidanti, sempre meglio comunque cuocerli prima di mangiarli. Così il corpo potrà godere del valore nutritivo degli asparagi. I fagioli crudi hanno la fitoemoagglutinina, sostanza chimica che può causare seri disturbi gastrointestinali entro poche ore dal consumo. Devono essere cotti, quindi messi a bagno per una notte e poi bolliti minimo 10 minuti. La cottura bassa e lenta non basta ad abbassare le tossine.

Evitare di mangiare i funghi crudi, anche se commestibili: possono dare disturbi digestivi che la cottura elimina. Le uova sono ricche di proteine, ma fai molta attenzione a consumarle crude. Le proteine vengono assorbite dal corpo, solo se cotte. Il rischio più forte è la salmonella, prevenuto solo dalla cottura.

Mai consumare la melanzana cruda, anche questa ha la solanina che la rende pericolosa come le patate portando ad avvelenamento e problemi gastrointestinali. Broccoli e cavolfiori potrebbero danneggiare l’organismo nella digestione. Una loro cottura leggera a vapore o saltandoli in padella con un po’ d’olio può renderli più digeribili. Apporta un contributo di sana energia alla salute. Infine, gli spinaci crudi non sono pericolosi, ma la cottura aiuta a rilasciare ferro e magnesio, validi per la il nostro organismo.