Anche l’Xbox Series X e il Game Pass costeranno di più. Phil Spencer: prezzi salvi fino a Natale

Pioggia di rincari su tutto e per tutti. Ora tocca ai proprietari di console Xbox soffrire un po’: Phil Spencer ha annunciato che anche Microsoft starebbe valutando di ritoccare i prezzi dei suoi servizi, incluso l’Xbox Game Pass.

I rincari colpiranno anche il costo delle console. Ma come Phil, non ci avevi promesso che – a differenza di Sony – Microsoft non avrebbe modificato nell’immediato i prezzi delle Xbox Series X e Series S? A quanto pare la promessa verrà presto infranta.

In una recente intervista al WSJ, Phil Spencer ha dichiarato che Microsoft non sarà in grado di mantenere invariati i prezzi delle console, dei giochi e dei servizi per sempre. Presto o tardi, anche Redmond dovrà alzare i prezzi per far fronte a costi più alti e, ovviamente, al problema dell’inflazione che ha colpito gli USA e l’Eurozona.

Abbiamo cercato di mantenere invariati i prezzi delle nostre console, dei giochi e degli abbonamenti. Non credo che saremo in grado di farlo per sempre, arriverà un momento in cui saremo costretti ad aumentare il prezzo di alcune di queste cose. Tuttavia, siamo convinti che sia importante mantenere i prezzi invariati almeno per le prossime festività (quelle di Natale ndr).

ha raccontato il N.1 della divisione Xbox di Microsoft.

Dunque, è vero che i prezzi delle console Xbox non subiranno aumenti nell’immediato, ma si tratta di una tregua temporanea. In futuro Microsoft dovrà per forza ritoccare i prezzi, come del resto stanno già facendo ora pressoché tutte le altre aziende.