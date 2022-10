Offerte Amazon: Demon’s Souls per PlayStation 5 in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano in super sconto il gioco PlayStation 5 Demon's Souls, remake dell'omonimo titolo PS3.

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il videogioco Demon’s Souls per PlayStation 5 in forte sconto, remake del famoso gioco uscito per PlayStation 3 di FromSoftware e ritornato al lancio di PS5.

Parliamo nello specifico di un gioco che si presenta a 52,99€, un prezzo davvero conveniente se pensiamo al prezzo iniziale di 80,99€: si tratta di uno sconto effettivo di 28€, un taglio prezzo del 35%. Il gioco era già sceso nel tempo di prezzo, ma di rado sotto i 55€.

Interamente ricostruito da zero, questo remake ti invita a vivere l’oscura storia e gli spietati combattimenti di Demon’s Souls. Come abbiamo detto nella recensione, il gioco già al tempo era molto valido, mostrando il design di Miyazaki (che nel tempo si è evoluto e ha portato titoli come Dark Souls, Sekiro e Elden Ring), ma se all’epoca mancava un comparto tecnico valido, ora invece è tutta un’altra storia.

Il gioco vanta poi un doppiaggio in italiano davvero valido, persino nei dialoghi con gli NPC, il sonoro su PlayStation 5 è di alto livello ed è compatibile con Audio 3D, e la rivisitazione dell’interfaccia da quel colpo di spugna che fa subito dimenticare gli anni trascorsi.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.