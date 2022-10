PS Plus: annuncio dei giochi PS5 e PS4 gratis di novembre 2022 in arrivo questa settimana

L'annuncio sui giochi di novembre 2022 di PlayStation Plus è in arrivo già questa settimana. Ecco quando.

Ci avviciniamo alla fine di ottobre e ciò vuol dire che ormai Sony è in procinto di annunciare l’arrivo dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2022. Salvo imprevisti, Sony provvederà ad annunciare la line-up del prossimo mese mercoledì 26 ottobre alle 17:30 del pomeriggio, ora italiana. Tra poco più di 48 ore dunque scopriremo quali saranno i titoli disponibili per gli abbonati al PS Plus di novembre.

Per quanto riguarda le possibili previsioni, con la vicinanza ad Halloween è molto probabile che all’interno della line-up compaia almeno un gioco horror. Per scoprirlo, non ci resta che attendere l’annuncio o in alternativa l’arrivo dei soliti leak che in genere spuntano in rete il giorno prima dell’annuncio.

Nel frattempo, vi ricordiamo che avete tempo fino al 31 ottobre per scaricare i giochi del mese di ottobre, ossia Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot.