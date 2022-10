L’iPhone 15 Ultra sarà il primo iPhone con una scocca in titanio?

Secondo nuove indiscrezioni, il chiacchierato iPhone 15 Ultra sarà il primo telefono della Apple con una scocca in titanio. Apple sarebbe intenzionata a dare al suo flaghship una veste premium, nel tentativo di differenziarlo dagli altri suoi telefoni e posizionarlo all’interno di un segmento di mercato superiore.

Ma facciamo un passo in dietro per chi si fosse perso gli ultimi rumor. Secondo diverse fonti (tra cui Mark Gurman di Bloomberg e Ming-Chi Kuo), nel 2023 l’iPhone Pro Max verrà sostituito da un nuovo modello chiamato iPhone 15 Ultra. Il telefono in questione non si limiterà a proporre un display da 6,7 pollici, ma avrà anche una scheda tecnica almeno in parte superiore a quella dell’iPhone 15 Pro.

Tra le varie novità discusse, si parla dell’introduzione dell’USB-C, di una doppia fotocamera interna, di un comparto fotografico in linea generale superiore e di altri punti di forza che lo separerebbero dall’iPhone 15 Pro.

Per la prima volta LeaskApplePro ha suggerito che l’iPhone 15 Ultra potrebbe avere anche una scocca di qualità superiore a quella del resto della line-up. Al posto della scocca in acciaio oggi utilizzata sui 14 Pro e 14 Pro Max, il nuovo modello Ultra avrebbe una scocca in titanio — e dunque più resistente agli urti e anche molto più leggero.

Il nuovo iPhone 15 Ultra uscirà a settembre dell’anno prossimo, assieme agli altri iPhone 15.