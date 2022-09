iPhone 15 Ultra: nuove conferme, lo smartphone delle meraviglia che ucciderà la linea Pro Max

Secondo sempre più fonti, nel 2023 Apple lancerà una nuova linea di smartphone chiamata iPhone ‘Ultra’. La linea riprenderebbe il branding introdotto dall’Apple Watch Ultra, il nuovo smartwatch di fascia alta (si parte da 1.009€) dedicato agli sportivi e, più in generale, ad una clientela esigente.

Il nuovo iPhone 15 Ultra – spiegano l’analista Ming-Chi Kuo e il giornalista Mark Gurman – rimpiazzerà la linea ‘Pro Max’. Questa scelta dipenderebbe dalla volontà di differenziare ulteriormente la scheda tecnica degli smartphone: l’iPhone 15 Ultra non sarà semplicemente un iPhone 14 Pro con uno schermo più grande, ma potrà contare su alcune funzionalità esclusive.

Lo abbiamo già visto con questa generazione: a separare i modelli 14 dai 14 Pro, per la prima volta, c’è un vero e proprio abisso. Le differenze non si fermano al display e alle fotocamere. I due smartphone montano due chipset diversi (A15 Bionic v. A16 Bionic). Sugli iPhone 14 e 14 Plus troviamo ancora il notch, mentre i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max equipaggiano la nuova Dynamic Island. I modelli Pro hanno l’Always-on Display, i modelli base no. E così via.

Secondo Gurman, sarebbe soltanto l’inizio. In futuro Apple differenzierà in modo ancora più accentuato la sua line-up. E questo significa che anche l’iPhone 15 Pro non sarà più all’altezza del nuovo iPhone 15 Ultra. E questa volta non sarà soltanto una questione di dimensioni. Tuttavia, è ancora molto presto per poter entrare nel merito della scheda tecnica dei due prodotti.

Di certo c’è che il 2023 sarà l’anno dei grandi cambiamenti. Gli iPhone 14 e 14 Pro hanno fatto soltanto un mezzo passo in avanti rispetto alla generazione degli iPhone 13. Al contrario, ci si aspetta grandi cose dagli iPhone 15, a partire da un design significativamente rinnovato. Non solo: è pressoché certo che i nuovi iPhone 15 uccideranno (finalmente) l’ingresso Lightning, che verrà rimpiazzato dall’USB-C (o forse no?).