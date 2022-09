“L’iPhone 15 non avrà nessuna porta”. Niente USB-C ma solo alimentatore MagSafe, l’ipotesi radicale

E se l'iPhone 15 non avesse nessuna porta per la ricarica? Ci sono cinque (ottimi) motivi per prendere questa idea molto seriamente.

A scanso di equivoci, per il momento gli analisti sono convinti che i nuovi iPhone 15 diranno addio all’ingresso Lightning, che verrà dunque rimpiazzato dalla porta USB-C, già presente su tutti i prodotti della linea iPad. Questa tesi è stata recentemente rilanciata dal noto analista Ming-Chi Kuo. Ricordiamo che l’Unione Europea ha recentemente introdotto un regolamento che obbliga i produttori di smartphone (e non solo) ad usare esclusivamente lo standard UBS-C. Certo, a patto di avere una porta d’ingresso. E il punto è proprio questo: Apple potrebbe eliminare l’ingresso Lightning e lasciare esclusivamente la ricarica Wireless per la batteria e il Bluetooth per la trasmissione dei dati.

Vediamo i cinque motivi che hanno spinto Phone Arena ad immaginare un futuro dove gli iPhone saranno sprovvisti di qualsiasi tipo di connettore.