iPhone 14: negli USA senza SIM card, presto ne spariranno oltre 800 milioni in tutto il mondo

Negli USA i nuovi iPhone 14 non avranno lo slot per le SIM. Fine di un'era: funzioneranno esclusivamente con le eSIM.

Un domani potremmo guardare alle SIM card come oggi si guarda ai gettoni delle cabine telefoniche, ed è merito – o colpa, a seconda dei punti di vista – di Apple. Negli Stati Uniti tutti i nuovi iPhone 14 saranno sprovvisti di slot per le SIM. Gli utenti dovranno utilizzare per forza le eSIM.

Cambiare piano telefonico diventerà istantaneo, si potrà fare comodamente da casa con un semplice tap sul telefono. E così, addio al vecchio numero per installarne uno nuovo, senza bisogno di spillo per aprire il vano, che non c’è, e, appunto, di una SIM fisica.

Per il momento questa rivoluzione non riguarda gli utenti europei ed italiani, che acquistando un iPhone 14 troveranno, come sempre, un alloggio per le SIM. Ma per quanto a lungo verremo risparmiati? Il mercato sembra spingere per quella direzione. Del resto anche in Italia è già possibile acquistare una eSIM presso praticamente ogni operatore mobile principale, basta semplicemente avere uno smartphone compatibile (i nuovi iPhone 14, anche in Italia, supporteranno le SIM virtuali).

Le eSIM tornano utili anche durante i viaggi, specie, nel nostro caso, se si viaggia fuori dall’Unione Europea e quindi fuori dall’area senza costi di roaming. La maggior parte degli smartphone compatibili supportano la possibilità di caricare più eSIM contemporaneamente, anche se nel caso degli iPhone 14 americani è possibile utilizzare fino ad un massimo di due eSIM assieme (le altre vengono disattivate temporaneamente).