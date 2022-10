La Dynamic Island mostrerà i risultati delle partite in tempo reale

La Dynamic Island ospiterà presto i risultati delle partite e delle competizioni sportive. La novità è inclusa nell’aggiornamento iOS 16.1. Gli utenti potranno scegliere liberamente quali squadre o campionati seguire, ricevendo gli aggiornamenti in tempo reale grazie alla già iconica Dynamic Island.

Almeno inizialmente, gli utenti potranno seguire esclusivamente gli eventi sportivi inclusi su Apple TV – che attualmente ha un’offerta a dir poco americanocentrica. Non sarà quindi possibile ricevere in tempo reale i risultati delle partite non incluse all’interno del servizio di Apple.

I risultati delle partite sono soltanto una delle tante tipologie di evento che è possibile seguire in tempo reale grazie alle Live Activities, cioè il sistema di notifiche intelligenti introdotto da Apple. Le notifiche in questione sono in grado di auto-aggiornarsi in tempo reale dalla schermata di blocco. In questo modo l’utente non riceve più dozzine di notifiche destinate a diventare obsolete con il passare dei minuti. La singola notifica aggiorna il suo contenuto in tempo reale.

Così sulla schermata di blocco l’utente può vedere in tempo reale il punteggio delle partite di calcio e basket. Di interessante c’è che Apple utilizzerà anche la Dynamic Island per mostrare all’utente i principali aggiornamenti sugli eventi sportivi in corso.