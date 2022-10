Elon Musk ha posticipato la presentazione dedicata agli ultimi risultati di Neuralink

L'evento Show and Tell di Neuralink non si terrà più il prossimo 31 ottobre, data che era stata scelta per sfruttare le suggestioni e il fascino della notte di Hallo

L’evento Show and Tell di Neuralink non si terrà più il prossimo 31 ottobre, data che era stata scelta per sfruttare le suggestioni e il fascino della notte di Halloween. Neuralink è l’azienda di Elon Musk impegnata nello sviluppo della prima interfaccia uomo-macchina, un anno fa aveva condiviso i video di alcuni macachi intenti a giocare a Pong utilizzando la loro mente.

Durante l’evento Show and Tell, che sarà ovviamente presentato da Elon Musk, l’azienda mostrerà i suoi ultimi progressi, condividendo anche le prospettive per il futuro. L’evento è atteso con forte attesa e anticipazione.

Come anticipato, la presentazione si sarebbe dovuta tenere il prossimo 31 ottobre ma è stata rimandata di esattamente un mese – per motivi non rese note.

L’evento Show and Tell di Neuralink si terrà il prossimo 30 novembre. Elon Musk non ha fornito delucidazioni sulle cause del posticipo.

Peraltro, di recente l’azienda ha ottenuto un’importante sconfitta: la FDA, cioè l’ente americano che si occupa di supervisionare e autorizzare i test sui dispositivi e prodotti farmaceutici, non ha concesso l’autorizzazione per passare alla fase di sperimentazione umana. Il diniego rischia di creare degli importanti ritardi nella tabella di marcia di Neuralink.

Recentemente si è parlato della possibilità che Elon Musk, frustrato per i ritardi della sua Neuralink, acquisti una startup concorrente per accelerare lo sviluppo del suo impianto neurale.