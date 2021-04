Neuralink, il video del macaco che gioca a Pong usando la mente

La Neuralink di Elon Musk ha finalmente mostrato al mondo Pager, il macaco che, usando l’impianto neurale della compagnia, è in grado di giocare al classico gioco arcade Pong.

L’esperimento, apprendiamo dal video, è iniziato istruendo il primate a controllare il cursore sullo schermo con un normale joystick. Pager veniva ricompensato ad ogni progresso con un frullato alla banana. Il macaco aveva già installato due dispositivi Nerualink, che nel frattempo raccoglievano i dati utili a permettere, successivamente, di convertire i segnali elettrici dei neuroni in input per il gioco.

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

Ora Pager è perfettamente in grado di giocare a Pong usando esclusivamente la sua mente — no, non sappiamo quale sia il suo record.

L’ambizione della Neuralink è quello di rendere la tecnologia accessibile a persone con gravi disabilità — si pensi ad una paralisi completa. «Il primo impianto neurale di Neuralink consentirà ad una persona affetta da disabilità di controllare uno smartphone con la sua mente molto più velocemente di una persona che usa i suoi pollici», ha spiegato Elon Musk su Twitter.

The device is implanted flush with skull & charges wirelessly, so you look & feel totally normal — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

Ma questo è solo l’inizio: altre applicazioni potrebbero permettere ad un paraplegico di tornare a camminare. Musk ha anche spiegato che l’impianto è fondamentalmente invisibile e non crea disturbi di alcun tipo.