Navi da crociera: più green ma con porti meno attrezzati

Sempre più navi da crociera saranno dotate in futuro di sistemi di propulsione ecologici. I porti che accoglieranno queste grandi imbarcazioni non sono attrezzati.

Un rapporto stilato da Clia (Cruise lines international association) dichiara come in futuro saranno sempre più numerose le navi da crociera dotate di sistemi di propulsione ecologici. Un modo per raggiungere lo scopo di zero emissioni di CO2 entro il 2050. Oltre il 15% delle future cruise avrà celle a combustibile o con batterie.

Sempre più numerosi anche gli investimenti per dotare le navi di dispositivi che permettano l’alimentazione con elettricità da terra. Oltre il 40% della flotta mondiale è già attrezzato per collegarsi all’elettricità a terra. Purtroppo però solo 29 porti al mondo possono beneficiare di questo servizio. Da ora al 2028 il 98% delle navi in costruzione prevede sistemi con alimentazione elettrica da terra.

Il 61% di tutte le nuove navi si affiderà al gas naturale liquefatto (Gnl). Questo tipo permette una diminuzione praticamente a zero delle emissioni di zolfo e un abbattimento dell’85% delle emissioni di azoto. Il 79% delle navi da crociera usa sistemi di trattamento di gas di scarico (Egcs) per soddisfare o superare i requisiti delle emissioni atmosferiche. Inoltre, l’88% delle nuove unità non alimentate a Gnl sarà invece dotata di Egcs. Il 100% delle navi in costruzione è dotato di sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue.

Per proseguire il nostro viaggio verso l’azzeramento delle emissioni abbiamo ora bisogno di un chiaro sostegno da parte dei governi e dei policy-makers, affinché siano garantite le appropriate infrastrutture anche sulla terraferma e per incoraggiare gli investimenti e l’innovazione necessari per lo sviluppo di carburanti marini sostenibili utilizzabili su larga scala.

Pierfrancesco Vago, presidente di Clia Global

Infine, si evince come il passaggio a carburanti sostenibili sia fondamentale per arrivare a scopi di decarbonizzazione nel settore marittimo. In futuro sarà urgente quindi che i governi finanzino gli sforzi già attivati per lo sviluppo di questi carburanti. In modo che siano poi diffusi su larga scala.