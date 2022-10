Silent Hill 2: trapelano i primi dettagli sul remake sviluppato da Bloober Team

A quanto pare, tra i titoli che verranno annunciati durante l'evento di Konami ci sarà anche remake di Silent Hill 2. Ecco i primi dettagli emersi in rete.

A quanto pare, il tanto vociferato remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team esiste davvero e sarà uno dei titoli che verrà annunciato proprio questa sera in occasione dell’evento dedicato al futuro della serie Silent Hill.

Stando a quanto dichiarato, infatti, dal sito What If Gaming l’atteso rifacimento dell’avventura horror lanciata nel 2001 dovrebbe essere un’esclusiva temporale PS5. A detta dei leaker, l’accordo di esclusiva dovrebbe durare 12 mesi dopodiché il gioco arriverà anche su Xbox Series X/S.

Confermato anche il team di sviluppo. Il remake di Silent Hill 2 sarà affidato a Bloober Team, con la partecipazione al progetto di Masahiro Ito e Akira Yamaoka. Inoltre, per quanto concerne il gameplay sappiamo solo che il gioco offrirà un‘inquadratura in terza persona, mentre la grafica viene descritta come fantastica e assolutamente di nuova generazione.

Al momento non c’è ancora una data d’uscita, ma gli utenti PlayStation potranno aggiungerlo alla lista dei desideri del PlayStation Store alla fine dell’evento.