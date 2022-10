Silent Hill, la serie sta per tornare: ecco data e ora dell’evento di presentazione

Ora è finalmente ufficiale: Silent Hill sta per tornare. Dopo la serie infinita di rumor e speculazioni sul possibile ritorno della serie horror più amata di sempre, Konami ha annunciato con un tweet che questa settimana svelerà in una diretta streaming “le ultime novità per le serie Silent Hill”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 ottobre 2022 a partire dalle ore 23:00, ora italiana.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/18sulbhIaR

— Konami (@Konami) October 16, 2022