Netflix guadagna 2,41 milioni di nuovi abbonati, il colosso dello streaming torna a crescere

Dopo i primi disastrosi trimestri del 2022, Netflix è finalmente tornato a crescere: durante il Q3 2022, la piattaforma ha guadagnato 2,41 milioni di nuovi abbonati. Un dato ampiamente al di sopra delle aspettative degli analisti e della stessa azienda.

Per essere precisi, è il doppio di quanto si aspettavano gli investitori. Curiosamente, il grosso dei nuovi abbonati provengono dal mercato dell’Asia Pacifica. Nello stesso periodo Netflix ha registrato ricavi per 7,926 miliardi di dollari. Il 5,9% in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa, quando ne aveva generati 7,483 miliardi. Durante il trimestre appena concluso, Netflix ha registrato un utile netto di 1,398 miliardi di dollari.

Nell’immediato futuro Netflix tenterà di rafforzare ulteriormente la sua posizione combattendo la pratica della condivisione degli account. Oggi moltissimi utenti condividono l’abbonamento – risparmiando sulla spesa – con persone con cui non avrebbero il diritto di farlo. Per ovviare a ciò, Netflix ha presentato un nuovo abbonamento low cost supportato dalle interruzioni pubblicitarie. Questa settimana ha introdotto una funzione che aiuterà gli utenti a trasferire i loro profili pre-esistenti da un vecchio account ad un nuovo account. Una funzione che diventerà importante ad inizio del 2023, quando Netflix obbligherà chi condivide l’abbonamento con amici e conoscenti a sottoscrivere un abbonamento in proprio, senza poter più dividere la spesa con altri (almeno che non vivano nella stessa casa).

Tra le altre cose, Netflix ha anche comunicato ai suoi investitori di star lavorando allo sviluppo di ben 55 videogiochi. Sebbene Netflix Games non abbia ancora dato i risultati sperati, l’azienda ritiene che il servizio abbia ancora un enorme potenziale inesplorato e – per questo motivo – intende investirci ancora a lungo. «Abbiamo notato che i videogiochi incentivano gli utenti a mantenere attivo il loro abbonamento», spiegano i dirigenti dell’azienda. Peccato che secondo una stima, meno dell’1% degli abbonati utilizzi abitualmente i videogiochi inclusi nel catalogo di Netflix Games.