Netflix annuncia ufficialmente l’abbonamento con la pubblicità: in Italia dal 3 novembre

Nella giornata di ieri Netflix ha annunciato ufficialmente il suo nuovo piano in abbonamento con la pubblicità. Permette di risparmiare qualche euro rispetto alla sottoscrizione Base e arriverà anche in Italia a partire dal 3 novembre.

Il nuovo abbonamento a Netflix con la pubblicità costerà 5,49€ al mese e arriverà in Italia a partire dal 3 novembre

La differenza principale è a presenza di spot pubblicitari – prima e durante le serie TV e i film -, per il resto i perk sono gli stessi della sottoscrizione base: massimo uno schermo per volta, risoluzione a 720p (e non più a 480p anche sul Base senza pubblicità) e accesso a Netflix Games dall’applicazione per Android.

Netflix ha portato la risoluzione del piano Base da 480p a 720p.

Sarà possibile accedere al nuovo abbonamento da qualsiasi dispositivo compatibile, continuando ad utilizzare una delle tante versioni dell’applicazione ufficiale di Netflix, oppure accedendo al sito internet della piattaforma.

L’attuale proposta di Netflix prevede ora quattro offerte:

Base con pubblicità: 5,49€

Base: 7,99€

Standard: 12.99€

Premium: 17,99€

Netflix ha confermato che le pubblicità verranno mostrate anche durante, e non soltanto prima della riproduzione dei contenuti. Le interruzioni non si potranno saltare e dureranno trai 15 e 30 secondi. Netflix limiterà la comparsa degli spot a circa 5 minuti di pubblicità ogni ora di visione dei contenuti.

Con il nuovo piano economico Netflix spera di frenare la grave emorragia di abbonati registrata nel corso del 2022. Tra le altre cose, in futuro l’azienda proibirà anche la condivisione degli account tra persone che appartengono a nuclei famigliari diversi.