Netflix introduce la funzione “trasferisci il profilo”, ma per chi condivide l’account non è una buona notizia

Un passo alla volta, Netflix si prepara alla stretta contro la condivisione degli account. A novembre parte il nuovo abbonamento low-cost con le pubblicità: costa meno di 6€ ed è pensato proprio per gli scrocconi, per quelle persone che fino ad oggi non ne hanno voluto sapere di mettere mano al portafoglio.

Ora tocca alla nuova funzione Trasferisci profilo, che serve, appunto, a trasferire cronologia, consigli personalizzati e lista preferiti da un profilo ad un nuovo account.

Oggi Netflix consente di creare fino ad un massimo di cinque profili su ogni account. In questo modo le diverse persone che utilizzano lo stesso account – ad esempio i famigliari che vivono sotto lo stesso tetto – possono avere le loro liste dei contenuti iniziati personali, senza farsi confusione a vicenda.

In teoria i termini di servizio di Netflix non consentono di condividere l’account tra persone che non appartengono allo stesso nucleo famigliare, in pratica fino ad oggi la piattaforma ha tollerato questa pratica chiudendo un occhio (o entrambi).

Pensiamo, ad esempio, ad una mamma e un papà che condividono l’abbonamento a Netflix con la loro figlia maggiorenne. Cosa succede quando quest’ultima lascia la casa dei genitori per andare a vivere da sola? Tecnicamente non vivono più nella stessa casa, pertanto la figlia dovrebbe sottoscrivere un nuovo abbonamento. Il condizionale è d’obbligo, perché come dicevamo poco sopra per il momento Netflix è ancora piuttosto permissivo. Ma le cose stanno per cambiare

Presto Netflix non consentirà più la condivisione della password tra amici e parenti ‘alla lontana’. Ognuno dovrà pagarsi il suo abbonamento, senza deroghe.

In pratica, chi oggi utilizza l’account Netflix dei suoi amici ha gli strumenti per prepararsi all’imminente sfratto. Quando arriverà il momento potrà scegliere di crearsi un suo account, con una nuova password, ma portandosi dietro tutto il suo storico grazie alla nuova funzione che consente di importare i profili già-esistenti.

Netflix avviserà per email gli utenti non appena la nuova funzione sarà disponibile per il loro account. Per esportare il profilo sarà necessario selezionare l’apposita opzione, che si troverà sotto all’icona del profilo nel menù a tendina della schermata home. La funzione Trasferisci Profilo potrà essere disattivata dalle impostazioni dell’account.