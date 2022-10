L’iPhone 14 Plus è un flop, Apple ha già interrotto la produzione

Secondo la rivista The Information, Apple avrebbe già interrotto la produzione dell’iPhone 14 Plus, il nuovo modello introdotto per la prima volta nel 2022. Un iPhone ‘base’ ma con le dimensioni di un Pro Max.

Una scommessa che non ha ripagato. I dati di vendita sarebbero estremamente più bassi di quanto Apple si auspicasse, motivo per cui l’azienda avrebbe già deciso di interromperne la produzione.

Apple avrebbe già ordinato ai suoi fornitori di interrompere la produzione dell’iPhone 14 Plus. L’azienda si prenderà alcune settimane per rivalutare la domanda del prodotto e decidere, di conseguenza, come comportarsi.

Ci si chiede: è colpa del form factor o della fascia di prezzo? Esiste una domanda per un iPhone 14 ‘essenziale’ con uno schermo da 6,7 pollici, o semplicemente non c’è interesse? E se c’è un interesse, perché le vendite sono così sottotono?

Secondo alcuni analisti, l’iPhone 14 Plus sarebbe stato penalizzato dal suo prezzo. Negli USA parte da 100$ in più rispetto all’iPhone 14 normale. Più importante, sono sempre soltanto 100$ a separare l’iPhone 14 Plus dall’iPhone 14 Pro. Con un esborso di 100 dollari, i consumatori possono, dunque, acquistare un telefono con processore e comparto fotografico nettamente superiori.

Esiste poi una terza questione. L’iPhone 14 Plus è l’ultimo arrivato sul mercato, è l’unico dei quattro iPhone 14 a non essere stato reso disponibile fin da subito, le prime spedizioni sono iniziate solamente poche settimane fa. È verosimile che molti consumatori si siano fatti prendere dalla proverbiale FOMO, scegliendo di puntare su uno degli iPhone 14 disponibili fin da subito, snobbando il modello che avrebbe richiesto un’attesa più lunga.

Per il momento sembra che Apple intenda confermare il modello Plus anche nel 2023. Ma del resto, era successo anche con la linea ‘Mini’: nonostante i numeri deludenti, Apple aveva comunque scelto di mantenerla in vita per un altro anno, salvo poi mandarla in pensione nel 2022.

