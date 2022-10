M. Il figlio del secolo: Luca Marinelli sarà Mussolini

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il progetto su M. Il figlio del secolo, considerando che è stato scelto l’attore che vestirà i panni di Benito Mussolini, e sarà l’italiano Luca Marinelli. Ricordiamo che l’attore è di recente comparso in Diabolik ed è stato anche tra i protagonisti di Lo Chiamavano Jeeg Robot. La serie TV sarà tratta dai romanzi di Antonio Scurati.

Lorenzo Mieli di The Apartment Pictures ha dichiarato:

Sono entusiasta del team artistico che abbiamo a disposizione. Joe Wright è perfetto perché apprezzo il suo modo di lavorare e raccontare l’animo umano, nonché il dilemma etico del potere. Mentre Luca Marinelli è uno dei più grandi interpreti della sua generazione, e solo un grande attore può interpretare un personaggio complesso come Mussolini.

A lavorare sulla serie TV su M. Il figlio del secolo ci sarà Joe Wright, che fino ad ora è stato impegnato in produzioni come Orgoglio e Pregiudizio, Anna Karenina, L’Ora più Buia e Cyrano. Scritta da Stefano Bises (Gomorra – La Serie, The New Pope, ZeroZeroZero, Speravo de morì prima), affiancato alla sceneggiatura da Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte), la serie racconterà gli accadimenti con accuratezza storica, con ogni evento, personaggio, dialogo e discorso storicamente documentato o testimoniato da più fonti.

La serie Sky Studios in otto episodi è prodotta da Lorenzo Mieli con The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé, e ripercorrerà la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell’epoca. Come il romanzo, la serie racconterà la storia di un paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.