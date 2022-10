Tag Heuer X Mario Kart: annunciati due cronografi in edizione limitata, il più caro costa oltre 22.000€

Tag Heuer ha realizzato due orologi dedicati a Mario Kart, la popolare serie di videogiochi di Nintendo. Parliamo di due orologi di lusso impreziositi con alcuni elementi, personaggi e simboli del mondo di Super Mario.

Il prezzo è in linea con gli altri orologi del produttore svizzero: il Cronografo Tag Heuer Formula 1 X Mario Kart costa 4.150€, mentre il Cronografo Tourbillon – con parte del meccanismo in vista – costa ben 24.750€.

Chi fosse interessato a mettere le mani sui due orologi in edizione limitata ha tempo fino ad oggi per iscriversi alla prevendita, che si terrà poi il 20 ottobre.

Il cronografo più classico ha una cassa in acciaio lucido da 44mm. La lunetta in ceramica ospita il logo di Mario Kart, mentre all’interno del quadrante dei secondi troviamo un piccolo Super Mario. L’immagine del protagonista della saga viene ripresa anche nell’incisione impressa sul fondello in acciaio inossidabile. Il cinturino in pelle di vitello, sempre nera ma con l’interno rosso Nintendo, è poi stato impreziosito con la M di Super Mario.

Il cronografo Tourbillon è ancora più ricco di dettagli ed elementi preziosi. Il Tourbillon, infatti, ospita diversi personaggi di Mario Kart in costante movimento. Il retro è in vetro zaffiro e dunque perfettamente trasparente, consentendo di osservare il movimento al alta precisione Heuer 02T — una vera e propria opera d’arte. Per saperne di più, vi rimandiamo al sito ufficiale di Tag Heuer.