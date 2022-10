Manca davvero poco al lancio dei nuovi iPad Pro da 11 e 12,9 pollici

Secondo il prolifico (e tendenzialmente affidabile) giornalista Mark Gurman, mancherebbe davvero pochissimo al lancio del nuovo iPad Pro. La nuova generazione del tablet high-end sarà proposta in due versioni: 11 e 12,9 pollici. Chiaramente, monteranno entrambi il nuovo chipset M2 — con un miglioramento generale delle prestazioni del 20%.

Nonostante il nuovo chipset, come anticipato da alcuni precedenti rumor probabilmente non ci saranno grandi innovazioni sotto il profilo del design. Il nuovo tablet sarà virtualmente indistinguibile dalla generazione attualmente in commercio. Anche per questo motivo, è molto probabile che Apple si limiterà ad annunciare il lancio dei nuovi iPad Pro 2022 con un comunicato stampa. I preordini apriranno il giorno stesso o da lì a poco.

In teoria Apple dovrebbe presentare contestualmente anche il nuovo iPad di 10a generazione: il modello entry-level avrà finalmente l’ingresso USB-C, oltre che un design significativamente rivisto e molto simile a quello degli iPad Pro.

Durante l’ultima settimana di ottobre, Apple dovrebbe anche presentare il nuovo iPadOS 16.1 – in ritardo di circa un mese rispetto ad iOS 16.

Tra le altre cose, Gurman menziona anche che Apple starebbe lavorando su una nuova versione del Mac Mini con chip M2. Il primo aggiornamento in quasi due anni – spiega. Inoltre l’azienda è anche a lavoro su una nuova versione della Apple TV equipaggiata con chip A14 e 4GB di memoria.