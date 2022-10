Google sta lavorando ad un Pixel 7 Mini?

Non lo sappiamo ancora, ma le rivelazioni di uno sviluppatore portano ad escludere che il 'terzo' Pixel 7 sarà un telefono di fascia alta.

Sappiamo che Google sta lavorando ad una terza versione del Google Pixel 7, ma i rumor sulle sue caratteristiche sono piuttosto contradditori. Secondo alcuni sarà una versione ancora più high-end del telefono, una sorta di Google Pixel 7 Ultra. Per altri, invece, avrà uno schermo ‘Mini’ — riempiendo un segmento del mercato attualmente rimasto scoperto.

Quest’ultima tesi sembrerebbe la più verosimile. Le ultime notizie ci arrivano dallo sviluppatore Kuba Wojciechowski, che già aveva firmato alcuni precedenti leak sul Pixel Fold, l’inedito e atteso primo smartphone pieghevole di Google.

Come sarà fatto il terzo Pixel 7? Secondo Wojciechowski, internamente il telefono viene soprannominato Lynx o L10. Monterà due sensori IMX712 di Sony, di cui uno per l’ultra-wide. Come i suoi fratelli, anche il nuovo Pixel 7 supporterà al ricarica wireless, inoltre ci sarà anche un modulo Qualcomm WCN6740 con supporto al Wi-Fi 6E (i Pixel 7 e 7 Pro usano un modulo diverso).

Tutto questo ci interessa fino ad un certo punto. Il dettaglio più importante è un altro. Il display utilizzerà il circuito integrato S6E3FC3, lo stesso che viene impiegato sui Pixel 7, Pixel 6 e Pixel 6a. Per questo motivo, sarebbe da escludere che si tratti di un telefono high-end: tutti i Pixel ‘Pro’ utilizzano, infatti, il circuito integrato IC S6E3HCx, che supporta una risoluzione superiore.

Se tutto questo fosse vero, il terzo Pixel 7 potrebbe essere o il tanto chiacchierato Pixel 7 Mini o un aggiornamento di mid-gen del modello ‘base’. Uscirà con ogni probabilità durante la prossima primavera.