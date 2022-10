Amici per la pelle: trailer e foto del film al cinema dal 27 ottobre

Filippo Laganà, Massimo Ghini e Nancy Brilli tra i protagonisti del nuovo film di Pierluigi Di Lallo, Amici per la pelle: Altre Storie rilascia oggi i primi materiali della pellicola, come trailer, locandina e foto ufficiali.

Nel cast della pellicola, nei cinema dal 27 ottobre dopo la prossima premiere del 21 con Alice nella Città, anche Carolina Gonnelli, Milena Miconi, Giampiero Ingrassia e Gianfranco Iannuzzo.

Sinossi:

Filippo è un ventenne pieno di vita e di progetti per il futuro. La sua vita cambia quando, nel corso di una vacanza negli Stati Uniti, viene colto da forti dolori addominali che lo obbligano a rientrare subito in Italia. Viene ricoverato d’urgenza e il responso dei medici non lascia dubbi: è necessario un trapianto di fegato. Questo è l’inizio di un’odissea che porterà Filippo a prendere decisioni importanti e a mettere da parte le sue passioni. Ma, grazie alla sua voglia di vivere e al profondo legame con i genitori, riesce ad affrontare con il sorriso questa difficile situazione. Superata la tempesta, Filippo riprende in mano la sua vita. Una vita nuova, regalata da qualcuno che non conoscerà mai ma che, nonostante ciò, sarà per sempre il suo migliore amico. Un amico per la pelle!

