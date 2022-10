I Goonies: Ke Huy Quan torna sul set del film e si commuove

Dopo ben 36 anni l’interprete Ke Huy Quan è tornato sul set de I Goones presso lo stage 16 degli studi della Warner Bros., ed ha esternato tutta la propria emozione attraverso un post su Instagram. Per il Data de I Goonies si è tratta di un’esperienza piena di nostalgia.

Questo è il post.

View this post on Instagram

Ecco le sue parole:

Sono tornato per la prima volta nello stage 16 dopo 36 anni. Questo posto è dove abbiamo filmato la scena dei pirati ne I Goonies. Per me è stato emozionante. Tutti i miei ricordi nella squadra de I Goonies sono tornati a galla. Un aspetto divertente da ricordare è il fatto che il pavimento di questo stage si apre ed è profondo 12 metri.