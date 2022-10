PS5: bundle con God of War Ragnarok annunciato con un trailer

Sony PlayStation ha annunciato l'uscita di un nuovo bundle PS5 con God of War: Ragnarok, disponibile a partire dal 9 novembre in concomitanza con l'uscita del gioco.

Sony PlayStation ha annunciato l’arrivo nei negozi di un nuovo bundle di PS5 Standard che includerà una copia di God of War: Ragnarok. Il bundle sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022, in concomitanza con il lancio del gioco ed includerà oltre alla console next-gen, anche un voucher per riscattare la copia digitale del titolo. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate qui sotto e che mostra le caratteristiche esclusive della versione next gen della nuova avventura di Kratos e Atreus.

Grazie alla potenza della console di nuova generazione, i giocatori potranno godere di un’esperienza di gioco ancora più immersiva grazie alle funzionalità più evolute del DualSense e dell’audio 3D restituito dalle cuffie Pulse 3D.

In attesa dell’uscita del bundle, vi ricordiamo che recentemente Sony ha annunciato anche l’arrivo di un dualsense a tema God of War: Ragnarok ed ispirato al mondo norreno di Midgard.