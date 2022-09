God of War Ragnarok: svelato il Dualsense a tema con un video

Allo State of Play di settembre 2022 è stata svelata una nuova versione del DualSense di PS5 dedicata a God of War Ragnarok. Vediamola nel dettaglio.

In occasione dello State of Play di settembre 2022, Sony ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un Dualsense a tema God of War Ragnarok. La nuova versione del pad di PS5 sarà disponibile nel giorno di lancio del gioco, ovvero il 9 novembre 2022.

Nel trailer d’annuncio possiamo ammirare il nuovo Dualsense in ogni dettaglio. Ispirato al mondo norreno di Midgard, il controller è caratterizzato da un esclusivo motivo a due colori, un gelido blu e un bianco ghiaccio, con i simboli del lupo e dell’orso che rappresentano Kratos e Atreus. Il prezzo del nuovo Dualsense in versione limitata non è stato ancora rivelato.

Oltre all’annuncio del nuovo Dualsense, ieri abbiamo assistito anche alla pubblicazione di un nuovo spettacolare story trailer dedicato a God of War Ragnarok che mostra alcuni accenni di storia e sequenze di gameplay.