God of War Ragnarok: story trailer dallo State of Play

God of War Ragnarok è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play con un nuovo spettacolare trailer. Vediamo il filmato.

In occasione dello State of Play di questa sera, God of War Ragnarok è tornato a mostrarsi in un nuovo story trailer incentrato sull’intreccio narrativo che andrà a caratterizzare le avventure di Kratos e Atreus e che non manca di includere anche qualche inedita sequenza di gameplay.

Il filmato, della durata di oltre 3 minuti, mostra Kratos e Atreus alle prese con feroci ed epici combattimenti, incontri inaspettati e numerose insidie. Una sequenza in particolare rivela che nel corso dell’avventura gli equilibri tra Kratos ed il figlio subiranno dei mutamenti e sarà interessante notare come questo rapporto si evolverà durante il viaggio.

Negli ultimi giorni, God of War Ragnarok è tornato a mostrarsi in un nuovo video di gameplay che mostra le novità del sistema di combattimento e in un esilarante spot pubblicitario con protagonisti Rick e Morty al posto di Kratos ed Atreus.

Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok debutterà il 9 novembre su PS4 e PS5.